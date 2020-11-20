Российский биатлонист, чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков высказался о лишении медалей Евгения Устюгова за нарушения антидопинговых правил.

В интервью RT Бабиков отметил, что команда старается по возможности держаться в стороне от таких новостей, а иногда ему кажется, что все происходящее — это глупая шутка.

«Когда я сам только начинал бегать, помню, уже тогда тренеры говорили, что Устюгов — это своего рода природный феномен», — отметил Бабиков, подчеркнув, что от природы у Устюгова высокий уровень гемоглобина.

«Прекрасно помню интервью Мартена Фуркада, где он говорит то же самое о себе: мол, у него измененный ген», — сказал Бабиков, добавив, что в большом спорте часто встречаются уникальные атлеты с аномалиями, которые помогают им быть сильными в профессии.