Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о выступлении своих подопечных Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в первый день соревнований на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Слова Жулина приводит портал агентства ТАСС. Тренер отметил, что доволен прокатом Синициной и Кацалапова в ритм-танце с точки зрения эмоций.

«Ритм-танец им легче, конечно, исполнять, потому что он прошлогодний, вкатанный, но можно катать еще лучше. Оценки достойные, мы же дома», — отметил Жулин, добавив, что ждет субботы и выступления в произвольном танце.

«Судя по последнему прокату, который они провели, было очень все прилично. Посмотрим, как все будет в субботу», — сказал Жулин.

Напомним, Виктория Синицина и Никита Кацалапов набрали больше 91 балла за ритм-танец «Танцующие под дождем», что превышает уровень мирового рекорда.