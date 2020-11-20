Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович вышел в полуфинал Итогового турнира АТР, обыграв немца Александра Зверева. Турнир проходит в Лондоне, Великобритания.

Теннисисты провели 1 час и 37 минут на центральном корте «О2-Арены» и сыграли два сета. Счет по партиям 6:3, 7:6, во втором сете Джокович выиграл у Зверева тай-брейк со счетом 7:4.

На счету Джоковича три эйса за игру, а также три двойных ошибки. Зверев гораздо чаще подавал навылет, он сделал 12 эйсов за матч, а также шесть раз ошибся на подаче.

В полуфинале Итогового турнира АТР Новаку Джоковичу предстоит сыграть с австрийцем Домиником Тимом. В параллельной встрече сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Обе игры состоятся завтра, 20 ноября.