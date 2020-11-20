Российский футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном трансфере хорватского форварда ЦСКА Николы Влашича в петербургский «Зенит».

В эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге» Орлов отметил, что трансфер Влашича в «Зенит» — из области фантастики, все это придумывают болельщики и суммы называют. «Зенит» бы от него не отказался», — отметил Орлов.

По мнению комментатора, Влашич скорее уедет куда-то в Европу, чем перейдет в «Зенит».

«У Влашича хорошая жизнь в ЦСКА, он же никуда не ушел, игрок сборной Хорватии, у него немало предложений из-за границы», — отметил Орлов.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА готов начать переговоры по трансферу Николы Влашича с суммы в 50 миллионов евро.