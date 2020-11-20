Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева с ошибкой откатала короткую программу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Соревнования стартовали сегодня на арене дворца «Мегаспорт».

Первым элементом программы Туктамышева прыгнула чистый тройной аксель, затем исполнила тройной флип, совершив ошибку на выезде. Затем спортсменка прыгнула каскад из тройного лутца и всего лишь двойного тулупа.

За короткую программу фигуристка получила от судей 74,70 балла, из которых 39,78 балла — за техническую составляющую программу. Пока этого хватает для первого места.

Напомним, далее в короткой программе на этапе Гран-при в Москве выступят еще три российские спортсменки — Софья Самодурова, Алена Косторная и Александра Трусова.