Российская фигуристка, чемпионка Европы 2020 год Алена Косторная представила короткую программу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Фигуристка исполнила программу под песни Билли Айлиш — No Time to die и You should see me in the crown.

Первым элементом в программу спортсменка вставила только двойной аксель, затем прыгнула тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа. Дорожка шагов была исполнена на третий уровень, вращения — на четвертый.

Судьи оценили прокат Косторной на 78,84 балла, из которых 41,40 — за техническую составляющую программы. Пока это первое место.

Завершать выступления в короткой программе на этапе Гран-при в Москве будет Александра Трусова.