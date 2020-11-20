Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова с падением представила короткую программу на этапе серии Гран-при в Москве — Rostelecom Cup.

Соревнования проходят во дворце спорта «Мегаспорт».

Первым элементом в программе под музыку Apassionata by Secret Garden фигуристка вставила тройной аксель, однако упала с прыжка, который был сделан с сильным недокрутом. Затем спортсменка прыгнула тройной флип и каскад из тройного флипа и тройного тулупа.

Все вращения были исполнены на четвертый уровень, дорожка шагов — на третий.

Судьи оценили прокат Александры Трусовой на 70,81 баллов, из которых 36,69 — за технику. Один балл фигуристке отняли за падение.

Отметим, завтра спортсменки-одиночницы покажут на этапе Гран-при в Москве произвольные программы.