Российская фигуристка, чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве — Rostelecom Cup.

Соревнования проходят на арене дворца спорта «Мегаспорт».

Ученица академии «Ангелы Плющенко» Косторная безошибочно откатала короткую программу с двойным акселем и набрала за прокат 78,84 балла.

Второе промежуточное место занимает представительница группы Алексея Мишина Елизавета Туктамышева, она набрала 74,70 балла за прокат с чистым тройным акселем и ошибками на тройном флипе и в каскаде.

Третье место занимает Александра Трусова, еще одна представительница «Ангелов Плющенко». Спортсменка упала в самом начале программы с недокрученного тройного акселя и получила за прокат 70,81 балла.

Завтра, 21 ноября, девушки покажут произвольные программы.