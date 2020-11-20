Российкая фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева высказалась о выступлении в короткой программе на этапе Гран-при в Москве и рассказала о том, какой контент будет в произвольной программе.

Слова Туктамышевой цитирует портал РИА Новости. Спортсменка отметила, что на разминке сделала ошибку, и после этого та засела у нее в голове. «Появились небольшие сомнения, и не удалось хорошо исполнить каскад», — отметила Туктамышева.

Фигуристка добавила, будет прыгать тройной аксель и в произвольной программе.

«Не хочется сглазить, но с акселем должно быть все в порядке. Четверной тулуп надо ещё потренировать, чтобы вставить в программу», — сказала фигуристка, подчеркнув, что завтра его не будет.

Напомним, после короткой программы Елизавета Туктамышева идет на втором месте с результатом в 74,70 балла.