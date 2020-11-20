О том, как прошел первый день соревнований на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве, рассказывает Nevasport.

Открывали соревновательный день мужчины, и их короткие программы оказались богатыми на степ-ауты и падения. Без серьёзных помарок свои программы откатали Морис Квителашвили и Петр Гуменник, они и захватили лидерство после короткой программы. Разница в оценках случилась из-за количества четверных: ученик Тутберидзе приземлил два квада в программе. На третьем месте пока находится Михаил Коляда: он выступил неудачно, допустив серьезную ошибку в единственном четверном прыжке, зато набрал хорошие баллы за компоненты. Очень порадовал чистым прокатом Макар Игнатов, наконец, удалось собрать все прыжки в программе, но недокрут в каскаде попортил оценки. Дмитрий Алиев пока идет пятым, но собирается отыгрывать отставание в произвольной.

У танцоров, в целом, все идет по намеченному плану. Виктория Синицина и Никита Кацалапов откатали так хорошо, что даже побили мировой рекорд Пападакис/Сизерона — однако эти баллы учитываться не будут, поскольку этапы Гран-при в сезоне-2020/21 проходят в формате национальных турниров. Этот факт не умаляет того неизгладимого впечатления, которое оставили Вика и Никита. Вторыми идут похорошевшие за год Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, третьими — Аннабель Морозов и Андрей Багин.

После первого дня в соревнованиях пар лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов, новые молодые звездочки Тамары Москвиной. Программу под «Эмеральду» они исполнили не безошибочно: Настю качнуло на выезде с тройного сальхова, однако это не помешало им завладеть лидерством на этапе. Их главные конкуренты Александра Бойкова и Дмитрий Козловский второй старт подряд не справляются с выбросом, но главным образом они проиграли из-за того, что получили минус балл за затяжку времени.

Под вечер, наконец, началась разборка и у девушек. В отсутствие Анны Щербаковой основная борьба за лидерство развернулась между Александрой Трусовой и Аленой Косторной, между которыми вклинилась Елизавета Туктамышева. А ведь Лиза могла и выигрывать: она начала прокат с идеального тройного акселя, но затем ошиблась на выезде с более простого флипа и прицепила к лутцу всего лишь двойной тулуп.

Алена Косторная выступила чисто, увереннее, чем на этапе в Казани: не только собрала все элементы, но и была внимательнее на вращениях и дорожке. Последней выступала Александра Трусова, и казалось бы, выкатывай свой контент и побеждай — но за падение с недокрученного трикселя фигуристка получила немногим больше одного балла. Дальше все вроде бы шло хорошо, но первый элемент сильно подпортил впечатление от всей программы. Евгений Плющенко расплылся в комплиментах в зоне кисс-энд-край, раз за разом повторяя, как красиво каталась Александра, но увы, пока это «красиво» — на третье место.

Произвольные программы все участники Гран-при покажут уже завтра, 21 ноября.