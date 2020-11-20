Евгений Плющенко и Александра Трусова, 2-й этап Кубка России по фигурному катанию. Фото: Наталья Латуш/Nevasport.

Евгений Плющенко и Александра Трусова, 2-й этап Кубка России по фигурному катанию. Фото: Наталья Латуш/Nevasport.

Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко похвалил свою ученицу Александру Трусову за прокат в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Трусова упала с тройного акселя и получила за выступление чуть больше 70 баллов.

«Очень красиво каталась, Эмоционально каталась, просто великолепно. Красивая, артистичная становишься, вообще фантастика. Порадовала», — сказал Плющенко в зоне кисс-энд-край, когда они с Трусовой и тренером Дмитрием Михайловым.

По словам тренера, над тройным акселем они с Трусовой еще поработают и дожмут его. «Очень красивые линии, позы красивые, шаги. Смотри, какой взгляд, фантастика. Это ок, другое дело», — сказал Плющенко.

Напомним, произвольная программа девушек на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве состоится завтра, 21 ноября.