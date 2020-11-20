Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала свой прокат в короткой программе на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве — Rostelecom Cup.

Спортсменка отметила, что готова к соревнованиям чуть лучше, чем на этапе Кубка России в Казани. Выступлением Косторная не очень довольна, оценки хорошие, но ей есть над чем работать, причем дело не только в тройном акселе.

«Мы пробовать его пока не будем. Зачем показывать элемент, если он не совсем готов? Надо показывать программы с нынешними прыжками и не выпрыгивать из штанов», — сказала Косторная, чьи слова цитирует РИА Новости.

Напомним, Алена Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве с результатом в 78,84 балла. Спортсменка на 4 балла опережает Елизавету Туктамышеву и на 8 баллов — Александру Трусову.