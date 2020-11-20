Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная рассказала о том, как ставила произвольную программу с хореографом Ше-Линн Бурн.

Слова Косторной цитирует портал РИА Новости. По словам фигуристки, она давно хотела поработать именно с этим хореографом.

«Очень обрадовалась такой возможности, онлайн или нет, мне было все равно, услышала, что можно, и завизжала», — сказала Косторная, отметив, что ей понравилось работать с Ше-Линн Бурн, все было понятно и просто.

«Мне понравилось с ней работать, все было понятно, достаточно просто, мы все время были на связи, она мне что-то присылала, я ей отсылала видео», — отметила фигуристка, добавив, что работала над произвольной программой по субботам, ставила камеру, надевала наушники и выходила на каток.

«Необычно было, что работа шла на английском языке, мне пришлось учить названия шагов», — отметила Косторная, добавив, что этот опыт, который ей был очень нужен, поскольку вся работа оказалась кардинально другой.