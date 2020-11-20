Бывший вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин рассказал о том, почему принял решение покинуть клуб.

В интервью порталу Sport24 Лодыгин отметил, что был основным вратарем «Зенита», после чего сел на скамейку и начал ждать момента, чтобы снова выйти в основе.

«Выхожу, играю хорошо, мы добиваемся результата. Я всеми силами цепляюсь за шанс», — сказал Лодыгин, добавив, что в следующий матч снова оказался на скамейке. Затем такая ситуация повторилась.

«Я понимал, что не какой-то подросток и сижу не под легендой клуба. Это просто было неуважение ко мне», — отметил Лодыгин, добавив, что он смирился с тем, что пришлось еще раз показывать свою готовность стать основным вратарем «Зенита».

«Вот он я, здесь, помогаю команде. Нет, спасибо большое – посиди. Для меня это было недопустимо, учитывая, сколько я выиграл с этим клубом», — сказал Лодыгин.