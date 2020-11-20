На этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве сегодня, 21 ноября, состоится произвольная программа в соревнованиях женщин.

Начало выступлений назначено на 19:10 по московскому времени.

После короткой программы в соревнованиях лидирует Алена Косторная с результатом в 78,84 балла. Она чисто исполнила программу под песни Билли Айлиш и не стала прыгать тройной аксель.

Второе место — у представительницы группы Алексея Мишина Елизаветы Туктамышевой. Она исполнила тройной аксель, но из-за помарок на других прыжках набрала лишь чуть более 74 баллов.

Третьей идет Александра Трусова: она прыгнула тройной аксель в короткой программе, но недокрутила прыжок и упала, за что получила сильную сбавку. За выступление под музыку Secret Garden Трусова получила чуть более 70 баллов.