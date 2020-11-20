Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова высказалась о своем выступлении в короткой программе на этапе Гран-при в Москве.

Соревнования проходят 20-22 ноября во дворце «Мегаспорт».

Фигуристка отметила, что не знает, что случилось с тройным акселем в прокате и почему произошло падение. «На тренировках и на разминке все получалось», — приводит слова Трусовой портал Sport24.

Трусова оценила все выступление как нормальное за исключением акселя и отметила, что будет еще больше работать. Также фигуристка рассказала, что не понимает ничего о проблеме с флипом и старается всегда держать ребро.

Напомним, Александра Трусова занимает промежуточное третье место после короткой программы на этапе Гран-при в Москве, она допустила падение с недокрученного тройного акселя.