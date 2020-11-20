Главные новости с баскетбольных площадок, ледовых катков и биатлонных арен — в традиционном дайджесте от Nevasport за 20 ноября.

«Зенит» обыграл «Альбу» в регулярном чемпионате Евролиги

Петербургский «Зенит» обыграл немецкую «Альбу» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Игра прошла на стадионе «О2-Ворлд» в Гамбурге и завершилась со счетом 73:66 в пользу петербуржцев. Счет по периодам 12:10, 21:12, 18:21, 22:23. Основной разрыв в счете «Зенит» обеспечил за первую половину игры, а затем хорошо отработал в защите.

Косторная выиграла короткую программу на Гран-при России, Трусова — третья

Российская фигуристка, чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве — Rostelecom Cup. Ученица академии «Ангелы Плющенко» безошибочно откатала короткую программу с двойным акселем и набрала за прокат 78,84 балла. Второе промежуточное место занимает Елизавета Туктамышева, набравшая 74,70 балла, третье — Александра Трусова с результатом в 70,81 балла.

Квителашвили выиграл КП на Гран-при России, Коляда — третий

В Москве завершилась мужская короткая программа в рамках Гран-при России Rostelecom Cup в Москве, победу в которой одержал грузинский фигурист Морис Квителашвили, получивший от судей 99,56 баллов за свой прокат. Вторым стал Петр Гуменник, набравший 96,26 баллов. На третьей строчке оказался Михаил Коляда, он заработал от судей 93,34 балла.

Мишина/Галлямов выиграли короткую программу на Гран-при России, Бойкова/Козловский — вторые

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на Гран-при России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Соревнования проходят на арене «Мегаспорт». Результат Мишиной и Галлямова за короткую программу — 79,34 балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, они набрали за прокат 78.29 балла. На третьем месте идут Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, они набрали 73,84 балла за свою короткую программу.

Синицина/Кацалапов выиграли ритм-танец на Гран-при России. Их мировой рекорд не будет учтен

Российские фигуристы, чемпионы Европы Виктория Синицина/Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. За прокат под музыку из мюзикла «Танцующие под дождем» Синицина и Кацалапов набрали рекордные 91,13 балла. Этот результат не будет учитываться как мировой рекорд в связи со статусом Гран-при в текущем сезоне из-за пандемии коронавируса.

Сборная России отправилась на сбор в Контиолахти из Петербурга на автобусе

Сборная России по биатлону на автобусе отправилась на первый этап Кубка мира, который состоится в финском Контиолахти в конце ноября. Фотографию из автобуса опубликовал в «сториз» своего Instagram тренер Дмитрий Шукалович. Отметим, национальная команда России добирается автобусом в Финляндию из Санкт-Петербурга.