Петербургский «Зенит» обыграл немецкую «Альбу» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Игра прошла на стадионе «О2-Ворлд» в Гамбурге и завершилась со счетом 73:66 в пользу петербуржцев.

Счет по периодам 12:10, 21:12, 18:21, 22:23. Основной разрыв в счете «Зенит» обеспечил за первую половину игры, а затем хорошо отработал в защите.

В составе «Зенита» основными ценными игроками стали американский форвард Уильям Томас, он набрал 17 очков за игру. Также еще 16 очков набрал литовский центровой Артурас Гудайтис.

В составе «Альбы» наиболее результативным оказался американский центровой Бен Ламмерс, набравший 15 очков.

Таким образом, «Зенит» одержал четыре победы в первых шести турах Евролиги, уступив только «Олимпиакосу» и «Химкам».