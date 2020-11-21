Российский теннисист Даниил Медведев выиграл третью матч подряд на Итоговом чемпионате АТР. В последнем матче в группе «Токио» уже обеспечивший себе место в полуфинале, Медведев выиграл у дебютанта турнира аргентинца Диего Шварцману со счётом 6:3, 6:3. Матч продолжался один час и 14 минут.

За это время Медведев сделал четыре подачи навылет, одну двойную ошибку и использовал три брейк-пойнта из девяти. Шварцман не сделал ни одного эйса, не допустил ошибок на подаче и не использовал две возможности взять подачу соперника.

Медведев в пятый раз выиграл у Шварцмана в официальных встречах, аргентинец ни разу не побеждал россиянина.

Медведев — единственный участник Итогового турнира, который выиграл все три матча группового этапа, а Шварцман проиграл все три встречи.

Сегодня Медведев играет полуфинальную встречу турнира с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч состоится в 23.00 по московскому времени.