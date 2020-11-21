Игроки "Зенита" Юрий Лодыгин и Луиш Нету на сборах в австрийском Кицбюэле. Фото: Instagram Юрия Лодыгина

Игроки "Зенита" Юрий Лодыгин и Луиш Нету на сборах в австрийском Кицбюэле. Фото: Instagram Юрия Лодыгина

Экс-голкипер «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин рассказал о времени в петербургском клубе, где он играл с 2013 года.

Лодыгин согласен, что этот период в «Зените» — самая успешная часть карьеры. Половина мира узнала Лодыгина по игре в «Зените». По словам Юрия, этот замечательный этап, очень сильно помог ему — и в футбольном, и человеческом плане.

«У нас был коллектив, которому позавидуют многие. И я умудрялся выделяться в этом коллективе. Это тоже приятно», — приводит слова Лодыгина Sport 24.

Лодыгин сомневается, что «Зенит» предложит ему вернуться. Также футболист рассказал, что уже лет 6 существует чат в вотсапе, где помимо него находятся Данни, Халк, Витсель, Гарсия, Рондон, Нету и Кришито. Бывший футболисты «Зенита» списываются примерно раз в неделю.

В этом же интервью Лодыгин рассказал, как чувствовал к себе неуважение.