Экс-голкипер «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин рассказал о времени в петербургском клубе, где он играл с 2013 года.
Лодыгин согласен, что этот период в «Зените» — самая успешная часть карьеры. Половина мира узнала Лодыгина по игре в «Зените». По словам Юрия, этот замечательный этап, очень сильно помог ему — и в футбольном, и человеческом плане.
«У нас был коллектив, которому позавидуют многие. И я умудрялся выделяться в этом коллективе. Это тоже приятно», — приводит слова Лодыгина Sport 24.
Лодыгин сомневается, что «Зенит» предложит ему вернуться. Также футболист рассказал, что уже лет 6 существует чат в вотсапе, где помимо него находятся Данни, Халк, Витсель, Гарсия, Рондон, Нету и Кришито. Бывший футболисты «Зенита» списываются примерно раз в неделю.
В этом же интервью Лодыгин рассказал, как чувствовал к себе неуважение.
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