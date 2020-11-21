Российский теннисист Даниил Медведев подвел итоги своего третьего успеха на Итоговом чемпионате АТР. В крайнем матче группы «Токио» Медведев обыграл дебютанта турнира аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:3.

По словам Медведева, он отлично сыграл в двух предыдущих матчах.

«Думаю, что для уверенности всегда хорошо оставаться непобеждённым. Я хотел выиграть матч, поэтому очень рад, что мне это удалось. Я подавал очень хорошо, так что это мне очень помогло на протяжении всего матча», — цитирует Медведева пресс-служба АТР.

Теперь в полуфинале Медведев сыграет с Рафаэлем Надалем. По словам россиянина, он с нетерпением ждет этот матч, поскольку ему нравится как играют все теннисисты большей тройки.

Матч с Надалем начнется в 23:00 по московскому времени.