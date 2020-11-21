Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль прокомментировал успех «Зенита» в Германии, где петербургский клуб нанес поражение в Евролиге местной «Альбе» — 73:66.

По словам Паскуаля, важна была защита: «Зенит» играл против команды с отличным тренером, а также с лучшей в турнире по тому, как они играют в быстрых отрывах и используют пространство. Паскуаль отметил концентрацию «Зенита» как раз на этом. По мнению Паскуаля, «Зенит» хорошо играл в защите в первые секунды владения мячом, ошибки были, но можно быть довольным.

«Что касается нападения, были моменты, когда в третьей и последней четвертях «Альба» стала играть более агрессивно в защите, и мы потеряли контроль над игрой. В конце концов, взялись за ум, заработали несколько фолов и смогли завершить игру. Это важная победа для нас», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

После победы над «Альбой» у «Зенита» стала четыре успеха в Евролиге при двух поражениях.