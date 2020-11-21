Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд возьмет премию как лучший молодой игрок Европы Golden Boy по итогам этого года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Кроме 20-летнего нападающего сборной Норвегии в список претендентов входили из двадцати футболистов, в числе которых Винисиус Жуниор из «Реала», Джейдон Санчо из «Боруссии» Дортмунд, Альфонсо Дэвис из «Баварии» и Ансу Фати из «Барселоны».

Отметим, российских футболистов, а также игроков из РПЛ в топ-100 претендентов не было, однако были два футболиста из Украинской Премьер-лиги — это игрок «Шахтера» Тете и представитель киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили.

Премия Golden Boy вручается футболистам не старше 21 года, выступающим в высшем дивизионе одного из европейских национальных чемпионатов.

В прошлом году приз был у полузащитника «Атлетико» Жоау Феликса.