Центровой «Зенита» Артурас Гудайтис прокомментировал победу «Зенита» над «Альбой». «Зенит» увез победу из Берлина со счетом 73:66.

Особое значение сыграла связка Гудайтиса с Уиллом Томасом, которая полностью выиграла щит в защите и нападении. По мнению Гудайтиса, эта победа не только их с Томасом — вся команда помогала набирать очки. Нужно было уделять особое внимание защите, поскольку «Альба» — одна из лучших команд в Евролиге по игре в нападении и переходе из обороны в атаку.

«Защита была главным элементом этого матча. Тренер сказал нам перед игрой, что они будут сражаться на протяжении всех 40 минут, поэтому мы должны были не уступать им в этом. Каждая победа помогает психологически и дает силы работать с еще большим упорством», — цитирует Гудайтиса официальный сайт «Зенита».

Ближайший матч Евролиги «Зенит» проведет на выезде против «Жальгириса» 26 ноября.