Наставник «ПСЖ» Томас Тухель после встречи 1-го тура чемпионата Франции с «Монако» (2:3) рассказал, что бразилец Неймар полностью оправился после повреждение и готов выйти в основном составе на игру четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

Ранее нападающий получил травму в игре группового этапа Лиги чемпионов. Бразильский форвард был заменён на 26-й минуте матча с «Истанбул Башакшехир» (2:0). Вместо него на поле появился Пабло Сарабия. Говорилось, что у бразильца есть проблемы с приводящей мышцей.

Напомним, 13 ноября Неймар уехал из расположения сборной Бразилии. В «ПСЖ» были недовольны самим фактом вызова травмированного Неймара.

В текущем сезоне Неймар в пяти встречах французской Лиги 1 забил два гола и сделал три голевые передачи.