Российская фигуристка Евгения Медведева сдала положительный тест на коронавирус. Как сообщает телеграм-канал Mash, фигуристка сдала тест положительный тест на коронавирус, после чего еще два раза проходила проверку. Оба теста показывали отрицательный результат.

Однако симптомы болезни сохранялись, поэтому спустя несколько дней Медведева снова прошла тест. Он вновь показал положительный результат. Двукратная чемпионка мира отправилась на карантин, где находится до сих пор.

Напомним, 19 ноября фигуристка отпраздновала свой 21-й день рождения. Ранее Евгения Медведева должна была участвовать в первом и втором этапах Кубка России в Сызрани и Москве. Однако из-за травмы спины и общей неготовности спортсменка снялась с обоих этапов, после чего легла в клинику спинальной нейрохирургии на обследование. Позже у Медведевой обнаружили защемление нерва в позвоночнике.