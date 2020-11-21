Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина подвергла критике короткую программу победителя на Гран-при России.

По словам Родниной, Косторная понравилась ей своим катанием — хорошие прыжки и вращения.

«Но мне абсолютно не понравилась ни программа, ни музыка. Для фигуристки с таким катанием необходима более интересная и содержательная программа», — цитирует Роднину News.ru.

Про Трусова Роднина отметила, что та молодец, что решилась на тройной аксель, а Туктамышева не должна была ошибаться.

Напомним, Алена Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве — Rostelecom Cup. Соревнования проходят на арене дворца спорта «Мегаспорт».

Ученица академии «Ангелы Плющенко» безошибочно откатала короткую программу с двойным акселем и набрала за прокат 78,84 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева. На третьей позиции — Александра Трусова.