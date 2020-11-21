Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что форвард Артем Дзюба после скандального видео не должен больше быть капитаном клуба и сборной России.

По словам Петржелы, Дзюба может играть в основе, но с капитанской ролью должен распрощаться.

«Дзюбе ни в коем случае нельзя возвращать капитанскую повязку ни в «Зените», ни в сборной. Если же в ближайшее время тренер поставит Дзюбу капитаном, он признает свою ошибку», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

Петржела отметил, что не говорит о пожизненном лишении: если Дзюба перестанет попадать в подобные ситуации, то повязку можно и вернуть. Петржела отметил, что сам бы надолго лишил Дзюбу возможности быть капитаном.

Напомним, Петржела был главным тренером «Зенита» с 2002 по 2006 годы.