Коронавирус: сколько заболевших в России на 21 ноября

В России на утро пятницы, 20 ноября, зафиксировано 24 822 новых случаев заболевания коронавирусом.

По официальным данным, которые приводятся на портале стопкоронавирус.рф, за последние сутки в стране случилась 467 смертей от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 26 021 человек.

За все время пандемии в России было проведено более 71,3 миллионов тестов на коронавирус, по всем регионам было выявлено 2 064 748 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровело 1 577 435 человек, еще 35 778 человек стали жертвами пандемии.

В Москве за последние сутки было зафиксировано 7168 новых случая коронавируса, в Санкт-Петербурге новый рекорд — 2476 новых случаев за один день, в Московской области — 916 зараженных за сутки.