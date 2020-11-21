Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о сильных качества лидера сборной России Александра Логинова.

По его словам, Логинов очень одаренный атлет от природы: у него сильные мышцы, высокая функциональная способность.

«Но главное — он каким-то невероятным образом чувствует, что ему нужно сделать, а чего делать не нужно вообще», — приводит слова Бабикова «RT на русском».

Как отметил Бабиков, еще Логинов абсолютно уверен в правильности своей подготовки и, главное, доказал, что всё это работает. По словам Бабикова, даже находясь в расположении сборной, Логинов находил возможность точечно изменять тренировки, адаптировать предложенную нагрузку под себя, что давало ему возможность полностью реализовать себя на главном старте — чемпионате мира.