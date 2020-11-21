Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо успешно начал сезон-2020/21. Норвежец был лучшим среди мужчин на турнире в Бейтостолене. В женской гонке первой также была норвежка Лотта Венг.

Старты в Бейтостолене были тестовыми для сборной Норвегии перед началом Кубка мира, который стартует 27 ноября в финской Руке.

В Бейтостолене из-за пандемии коронавируса количество участников было ограничено 200 местами, к старту допустили 55 женщин и 90 мужчин из числа заявившихся на гонки. Оставшиеся 55 мест в квоте были отведены тренерам, руководителям и сервисменам.

Напомним, что в состав норвежской команды не попал двукратный олимпийский чемпион Мартин Йонсруд Сунбдю. Мужская сборная Норвегии будет выглядеть следующим образом: Йоханнес Клэбо, Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунд, Симен Хегстад Крюгер, Шюр Рёте, Ховард Таугбол и Эрик Вальнес.