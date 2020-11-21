Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко объяснила, почему Александра Трусова упала с тройного акселя в короткой программе на этапе Гран-при России. После короткой программы Гран-при России Трусова занимает 3-е место.

«Мне кажется, что Трусова просто перегорела, потому что постоянно гоняется за этим прыжком. Ей нужно немного отпустить уже эту ситуацию, когда прыжок будет полностью готов, тогда и вставлять в программу», — приводит слова Гончаренко Metaratings.ru.

По словам Гончаренко, Трусова немного суетливо заходит на этот прыжок — еще не настал момент прыгать, а она уже это делает.

Гончаренко считает, что как только Трусова начнет относиться к тройному акселю спокойно, как к остальным своим прыжкам, тем же четверным, то обязательно сделает его в прокате.

Напомним, что первым элементом в программе под музыку Apassionata by Secret Garden фигуристка вставила тройной аксель, однако упала с прыжка, который был сделан с сильным недокрутом. Затем спортсменка прыгнула тройной флип и каскад из тройного флипа и тройного тулупа.