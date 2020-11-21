Главный арбитр матча «Зенит» — «Краснодар» Владимир Москалев должен был поставить одиннадцатиметровый удар во втором тайме после нарушения Александра Мартыновича на Магомеде Оздоеве.

К такому решению пришла экспертно-судейская комиссия РФС, куда входят Виктор Кашшаи, Сергей Фурса, Юрий Баскаков, Николай Левников, Сергей Зуев, а также еще два иностранца — бывший судьи Де Блекере и Штарк.

Большинство голосов было за назначение пенальти. Мартынович играл неосторожно — высоко поднял ногу и был близок, чтобы попасть в голову Оздоева.

Однако Виктор Кашшаи согласился с решением арбитра, объяснив это реакцией Оздоева на эпизод, который быстро встал и продолжил игру. Это означает, что касание его головы было незначительным.

Эксперты отметили, что это была единственная грубая ошибка Москалева в матче. Ранее «Зенит» настаивал на том, что форвард «Краснодара» Берг должен был быть удален еще в первом тайме, а пенальти в ворота «Зенита» назначать не следовало.

В ближайшем туре Москалев отработает на игре «Ротор — «Урал», на которой он заменит заболевшего коронавирусом Виталия Мешкова.