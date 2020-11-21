Прямая трансляция произвольной программы мужчин на этапе Гран-при Rostelecom Cup

На этапе Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup сегодня, 21 ноября, состоится произвольная программа в мужском одиночном катании.

Начало выступлений фигуристов назначено на 13:30 по московскому времени.

Прямая трансляция произвольной программы мужчин будет осуществляться на официальном сайте Первого канала здесь.

Напомним, победу в которой одержал грузинский фигурист Морис Квителашвили. Ученик Этери Тутберидзе прыгнул каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, тройной аксель и четверной тулуп, заработав от судей 99,56 баллов.

Вторым стал Петр Гуменник, исполнивший два тройных акселя, четверной сальхов и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. Гуменник набрал 96,26 баллов.

На третьей строчке оказался Михаил Коляда, который сорвал прыжок на четверном тулупе, но затем исполнил тройной аксель и каскад из тройного лутца и тройного тулупа. Фигурист заработал от судей 93,34 балла.