Прямая трансляция произвольной программы женщин на этапе Гран-при Rostelecom Cup

На этапе Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup сегодня, 21 ноября, состоится произвольная программа в женском одиночном катании.

Начало выступлений фигуристок назначено на 19:20 по московскому времени.

Прямая трансляция произвольной программы женщин будет осуществляться на официальном сайте Первого канала здесь.

Напомним, что короткую программу выиграла ученица академии «Ангелы Плющенко» Алена Косторная, которая безошибочно откатала с двойным акселем и набрала за прокат 78,84 балла.

Второе промежуточное место занимает представительница группы Алексея Мишина Елизавета Туктамышева, она набрала 74,70 балла за прокат с чистым тройным акселем и ошибками на тройном флипе и в каскаде.

Третье место занимает Александра Трусова, еще одна представительница «Ангелов Плющенко». Спортсменка упала в самом начале программы с недокрученного тройного акселя и получила за прокат 70,81 балла.