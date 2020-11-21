Петербургский «Зенит» на выезде сыграет с «Ахматом» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч будет проходить на стадионе «Ахмат Арена» сегодня, 21 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Прямая трансляция будет доступна здесь.

После 14 туров чемпионата России «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице с 30 очками. Лидирует ЦСКА, у которого 31 балл. У московского «Спартака» 28 очков и третья позиция. «Ахмат» занимает шестую строчку. Подопечные Андрея Талалаева имею 23 очка и делят эту строчку с «Ростовом».