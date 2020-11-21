Руководитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт уверен, что российский чемпион промоушена Хабиб Нурмагомедов проведет еще один бой. Уайт даже заговорил о потенциальных соперников для россиянина на случай его возвращения.

«Он вернется ради своего отца. Мечтой Абдулманапа Нурмагомедова был результат сына в 30 побед», — отметил глава UFC.

Дана Уайт подчеркнул, что для определения соперника Хабиба необходимо провести еще несколько боев. Среди них поединки между Конором Макгрегором и Дастином Порье, а также бой между Тони Фергюсоном и Майклом Чендлером.

Ранее Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру после боя 24 октября с Джастином Гэтжи, рассказал о ближайших планах на будущее. Нурмагомедов заметил, что ему хотелось бы участвовать там, где он может принести пользу — это не обязательно большая политика.