Боец Bellator ветеран смешанных единоборств Сергей Харитонов рассказал, что не собирает примиряться с экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым, с которым у него случилась драка. После этого Харитонов угодил в больнице с многочисленными травмами, бойцу потребовалась операция.

«Никакого примирения. С этим человеком это невозможно. Любое общение может быть только в рамках закона. Это непорядочный человек, для меня этот вопрос закрыт», — цитирует Харитонова News.ru.

Напомним, инцидент с дракой Сергея Харитонова и Адама Яндиева произошел в Москве 13 ноября. На турнире ММА в «Лужниках» Адам Яндиев напал на Сергея Харитонова и нанес ему несколько ударов. У Харитонова диагностировали перелом носа, сотрясение мозга, его отправили в больницу.

Ранее Сергей Харитонов прокомментировал слова экс-бойца UFC Адама Яндиева, который заявил, что Харитонов делал ему подарки, а не давал в долг.