Российский теннисист Даниил Медведев не будет вспоминать финальную игру US Open в 2019 году перед полуфинальным матчем Итогового турнира АТР, в котором его оппонентом станет вторая ракетка планеты из Испании Рафаэль Надаль.

Медведев сказал, что разве что поразмышляет над ним в плане тактики, попытается вспомнить какие-то моменты.

«Тогда я почти выиграл, но не удержал преимущество. Как бы то ни было, впереди новый матч, прошло уже больше года», — приводит слова Медведева пресс-служба Итогового турнира.

Напомним, что полуфинальная встреча между Медведевым и Надалем состоится сегодня, 21 ноября. Начало встречи в 23.00 по московскому времени.