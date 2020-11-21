Американский журналист Филипп Херш сделает обращение в ISU с жалобой на организаторов Гран-при России из-за эпидемиологических правил в эпоху пандемии коронавируса.

Как написал Херш в твиттере, Россия позволяет себе не учитывать меры безопасности, которые рекомендованы ISU по проведению соревнований — россияне позволяют себе обниматься, целоваться в щеки и находиться без масок спортсменам и тренерам, которые сидят близко друг от друга.

К»онечно, я обращусь по этому поводу в ISU. Однако вовремя получить от них ответ практически нереально», — написал Херш.

Отметим, что в правилах проведения соревнований ISU есть рекомендации для фигуристов и тренеров. Там сказано, что необходимо пребывать в маске за пределами льда и сохранять социальную дистанцию в полтора метра.