Сегодня, 21 ноября, состоится матч 15-го тура РПЛ — «Ахмат» принимает «Зенит». Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, болельщики «Зенита» смогут посетить этот матч, который пройдет на стадионе»Ахмат-Арена», бесплатно.

Такое решение принято руководством петербургского и грозненского клубо: «Ахмат» предоставит бесплатные билеты для посещения гостевого сектора болельщикам «Зенита». В матче второго круга в марте будет сделан ответный жест: поклонники «Ахмата» смогут попасть на игру своей команды на «Газпром-Арене» бесплатно.

Игра второго круга Российской Преьмер-лиги между «Зенитом» «Ахматом» пройдет на «Газпром Арене» в марте. Встреча 15-го тура начнется в 16.30 по московскому времени.