Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался относительно перспектив проведения международных турниров в сезоне-2020/21.

Ягудин не верит, что какие-то международные старты по фигурному катанию вообще состоятся в этом сезоне, что, по его мнению, очень плохо.

«Проводят же турниры по футболу, например, международные, пусть и без зрителей. Почему нельзя проводить международные соревнования по фигурному катанию без зрителей, мне непонятно, если честно», — приводит слова Ягудина НСН.

Ягудин сделал предположение, что в УЕФА сидят более смелые чиновники, чем в ISU.

Ранее Ягудин высказался относительно тренерской деятельности Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.