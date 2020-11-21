Российский фигурист, призер чемпионата мира Михаил Коляда выиграл этап серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Соревнования проходят на арене «Мегаспорт».

После короткой программы Михаил Коляда шел третьим, но сумел вырваться на первое место. Единственной ошибкой в программе стала бабочка на тройном акселе в первой половине программы. Результат Коляды — 281,89 балла.

Второе место занял представитель Грузии Морис Квителашвили, в произвольной программе он упал с четверного тулупа и потерял лидерство. За два проката Квителашвили набрал 275,80 баллов.

Третье место у еще одного россиянина — Петра Гуменника, он набрал 268,47 балла несмотря на два падения в произвольной программе (на транзишене и на четверном сальхове).