Петербургский «Зенит» начал встречу с грозненским «Ахматом» в 15-м туре Российской Премьер-лиги. Игра проходит на стадионе «Ахмат-Арена».

Главный арбитр встречи — Сергей Карасев, на боковых линиях будут находиться Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Резервный арбитр матча: Лаша Верулидзе.

После 14 проведённых туров чемпионата России в сезоне-2020/21 команда Сергея Семака идёт на втором месте в РПЛ, набрав тридцать очков. Лидирует московский ЦСКА, у которого 31 очков. «Ахмат» Андрея Талалаева с 23 баллами идет на седьмой строчке.

В предыдущей встрече в чемпионате России «Зенит» сумел на своем поле обыграть «Краснодар» со счетом 3:1, а «Ахмат» на выезде в Саранске обыграл «Тамбов» с минимальным счетом 1:0.