Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о выступлении Михаила Коляды на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

В эфире Первого канала Ягудин назвал Коляду гениальным спортсменом и фигуристом. «Но очень сложно порой Мишу Коляду вытащить из Миши Коляды. Мы вновь увидели бабочку на тройном акселе», — отметил Ягудин, добавив, что далее фигурист катался с головой и все же сделал тройной аксель во второй половине программы.

Также Ягудин отметил, что для Коляды тройные аксели и каскады с тройными тулупами — это как для белки орешки щелкать. «Почему только двойной сальхов в комбинации в тройным лутцем? Почему тройной аксель и опять двойной тулуп?» – сказал Ягудин.

Напомним, Михаил Коляда выиграл соревнования мужчин на этапе Гран-при России по фигурному катанию.