«Краснодар» с минимальным счётом обыграл «Тамбов» в 15-м туре чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21.

Игра прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный мяч в этом матче забил Реми Кабелла на 17-й минуте встречи. Автором голевой передачи в атаке стал Виктор Классон.

На 22-й минуте «Тамбов» мог бы получить право на пенальти, чтобы сравнять счет, но в эпизоде с Михаилом Костюковым арбитры не назначили одиннадцатиметровый после просмотра видеоповтора.

Отметим, в обеих командах во втором тайме случилось удаление. На 60-й минуте с поля за вторую желтую карточку ушел защитник «Краснодара» Егор Сорокин. Спустя три минуты составы уравнялись: вторую желтую получил защитник «Тамбова» Вараздат Ароян.