Москву взяла императрица Петербурга — на Гран-при России в сезоне-2020/21 победу одержала Елизавета Туктамышева. Несмотря на квады и компоненты соперниц Лиза сумела справиться в первую очередь с самой собой и вспомнить, что такое выигранный турнир.

О победе Елизаветы Тукткмышевой и выступлении других участниц на этапе Гран-при в Москве — в обзоре Nevasport.

Первую разминку выиграла очаровательная эстонка Эва-Лотта Киибус, которой удалось подняться на шестое место по итогам этапа Гран-при. В таблице ей удалось опередить даже Софью Самодурову, которая, к сожалению, вновь упала в произвольной программе и сделала бабочку на флипе. Лед фигуристка покидала в слезах, но под аплодисменты зрителей.

Александра Трусова же упала со всего, с чего могла. Меньше двухсот баллов в сумме за два проката — не припомнится такого результата в карьере Саши. Шесть баллов улетели в небытие просто как штрафы за четыре падения… В произвольной программе фигуристка как раз планировала отыграться за неудачную короткую программу, но упала еще ниже. Квад-сальхов, квад-лутц, квад-тулуп, тройной лутц — падения. Фигуристка убрала из проката каскад лутц-риттбергер, ведь не выкатывала его ранее, но и это не спасло от падений

Сама Саша объяснила, что было мало времени восстановиться после этапа Кубка России в Казани. Что ж, президентский люкс от Плющенко не помог, придется искать другие пути, собираться с мыслями и выходить на пик формы к чемпионату России.

Третье место в итоге заняла подопечная Алексея Мишина Анастасия Гулякова. Элементов ультра-си в ее программах не было: нестабильный тройной аксель Мишин решил попридержать, и как оказалось, не зря. Падений и серьезных ошибок в программах Гулякова не сделала, несколько недокрутов в произвольной программе позволили ей набрать чуть меньше 200 баллов и опередить Трусову.

Императрица Елизавета Туктамышева выходила на лед сразу после провального проката Трусовой — и получила стоячие овации. Идеальный тройной аксель в каскаде, еще один триксель с помаркой на выезде, но докрученный и приземленный. Сама программа — поставленная на карантине в «Инстаграме», между прочим — получилась на загляденье, толком нет мест, где фигуристка отдыхает и просто катится. Видно было, что Лиза набрала хорошую соревновательную форму и кайфует в программе от самой себя.

Отнять золото у Туктамышевой могла Алена Косторная — она каталась последней и при чистейшем прокате могла обыграть соперницу, даже не исполняя коронные триксели. Падений в программе не было, да и по сравнению с выступлением в Казани Косторная прибавила — ее больше не ведет на бильмане, платье фигуристке ушили по размеру, а в дорожке шагов не пришлось импровизировать из-за забытых шагов. Но судьбу первого места решили коварные недокруты. Их у Алены в программе набралось аж три: на лутце в первом каскаде недокрут в четверть и два недокрута в каскаде флип-ойлер-сальхов, что привело к понижению базы.

Сегодня Туктамышева может честно порадоваться за саму себя — ведь она вновь продемонстрировала всем, зачем продолжает карьеру и борется в свои почти что 24 года.