Российский полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев открыл счет в матче 15-го тура против грозненского «Ахмата».

Игра проходит в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», на данный момент счет в матче 1:0 в пользу гостей.

Эпизод произошел на 16-й минуте встречи. Автором голевой передачи на Кузяева стал защитник Дуглас Сантос.

Напомним, в предыдущей встрече в чемпионате России «Зенит» сумел на своем поле обыграть «Краснодар» со счетом 3:1, а «Ахмат» на выезде в Саранске обыграл «Тамбов» с минимальным счетом 1:0.

После 14 проведённых туров чемпионата России в сезоне-2020/21 команда Сергея Семака идёт на втором месте в РПЛ, набрав тридцать очков. Лидирует московский ЦСКА, у которого 31 очков. «Ахмат» Андрея Талалаева с 23 баллами идет на седьмой строчке.