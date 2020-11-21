Косовский нападающий грозненского «Ахмата» Бернард Бериша сравнял счет в матче с петербургским «Зенитом» в 15-м туре Российской Премьер-лиги сезона-2020/21.

Игра проходит в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», на данный момент счет в матче 1:1.

Эпизод произошел на 26-й минуте встречи. Голевой передачей в этой атаке отметился Артем Полярус.

Первый мяч в этом матче забили футболисты «Зенита»: на 16-й минуте гол забил Далер Кузяев, ему ассистировал Дуглас Сантос.

После 14 проведённых туров чемпионата России в сезоне-2020/21 команда Сергея Семака идёт на втором месте в РПЛ, набрав тридцать очков. Лидирует московский ЦСКА, у которого 31 очков. «Ахмат» Андрея Талалаева с 23 баллами идет на седьмой строчке.

В предыдущей встрече в чемпионате России «Зенит» сумел на своем поле обыграть «Краснодар» со счетом 3:1, а «Ахмат» на выезде в Саранске обыграл «Тамбов» с минимальным счетом 1:0.