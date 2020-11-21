Российские фигуристы, чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли Гран-при России в танцах на льду.

Соревнования проходят на арене дворца спорта «Мегаспорт».

За две программы Синицина и Кацалапов набрали 217,51 балла, установив неофициальный мировой рекорд в короткой программе. Произвольный танец под песни Майкла Джексона — Smile и Come Together Синицина и Кацалапов представили впервые, на этапе Кубка России они не смогли его завершить из-за проблем партнерши с коленом.

Второе место после двух программ заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, их результат — 206,91 балла за два танца.

Третье место заняли Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, по сумме двух программ фигуристы набрали 199,25 балла. На четвертой позиции расположились Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.